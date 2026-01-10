Мошенники обманули жительницу Городца под видом трудоустройства дизайнером Происшествия

20-летняя жительница Городца, желая трудоустроиться, стала жертвой мошенников и лишилась денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Девушка рассказала полицейским, что в мессенджере увидела объявление о возможности дополнительного заработка в качестве дизайнера карточек для онлайн-магазинов.

В ходе телефонного разговора с "работодателем" она получила указание перевести деньги на указанный счёт для оформления трудоустройства. Поверив обманщику, заявительница перевела 79 361 рубль. После этого "работодатель" перестал выходить на связь, и девушка поняла, что её обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", полиция ищет аферистов.

Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными при получении сообщений о дополнительном заработке через СМС или электронную почту. Если вас просят предоставить данные банковских карт, перевести деньги или установить программы на телефон для работы — это, скорее всего, мошенники. Прежде чем соглашаться на подобные предложения, проверьте информацию о компании или человеке, предлагающем работу. Будьте бдительны в финансовых вопросах, чтобы сохранить свои деньги.