Мошенники обманули жительницу Городца под видом трудоустройства дизайнером

Происшествия

10 января 2026 18:31 Происшествия
20-летняя жительница Городца, желая трудоустроиться, стала жертвой мошенников и лишилась денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Девушка рассказала полицейским, что в мессенджере увидела объявление о возможности дополнительного заработка в качестве дизайнера карточек для онлайн-магазинов.

В ходе телефонного разговора с "работодателем" она получила указание перевести деньги на указанный счёт для оформления трудоустройства. Поверив обманщику, заявительница перевела 79 361 рубль. После этого "работодатель" перестал выходить на связь, и девушка поняла, что её обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", полиция ищет аферистов.

Сотрудники полиции призывают граждан быть внимательными при получении сообщений о дополнительном заработке через СМС или электронную почту. Если вас просят предоставить данные банковских карт, перевести деньги или установить программы на телефон для работы — это, скорее всего, мошенники. Прежде чем соглашаться на подобные предложения, проверьте информацию о компании или человеке, предлагающем работу. Будьте бдительны в финансовых вопросах, чтобы сохранить свои деньги.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

