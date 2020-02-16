ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде 23 февраля из-за сильного ветра Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижнем Новгороде из-за сильного ветра.

По данным "Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днем 23 февраля ожидается усиление юго-западного и южного ветра порывами 13-18 м/с.

Из-за ветра в городе могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением или обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе систем ЖКХ. Также возможны обрушения слабоукрепленных конструкций и строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой.