Опубликован график работы нижегородских больниц в новогодние праздники Общество

Фото: Максим Герасимов

Нижегородский минздрав озвучил график работы медицинских учреждений региона в период новогодних праздников. Как сообщили в ведомстве, прием пациентов в это время будет вестись дежурными медицинскими работниками по сменному графику.

Городские поликлиники и амбулаторно-поликлинические подразделения многопрофильных больниц, включая детские учреждения Нижнего Новгорода, 30 декабря будут открыты с 7.00 до 19.00. С 1 по 8 января прием пациентов запланирован с 9.00 до 16.00. В свою очередь, 31 декабря и 11 января поликлиники работают с 9.00 до 16.00, а 9 и 10 января — с 9.00 до 18.00.

Поликлиники центральных районных, районных и участковых больниц в муниципалитетах 30 декабря принимают пациентов с 7.00 до 17.00. С 1 по 8 января учреждения будут работать с 9.00 до 16.00. В дни 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января прием организован с 8.00 до 14.00.

Врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты 30 декабря окажут плановую и неотложную помощь с 8.00 до 13.30. В период с 1 по 8 января они будут открыты с 9.00 до 12.00. 31 декабря, а также 9, 10 и 11 января помощь будет доступна с 8.00 до 14.00.

Жители региона по-прежнему смогут вызвать врача на дом. С 30 декабря по 11 января такие вызовы, а также прием пациентов с температурой, будут осуществляться в часы работы поликлиник. Неотложная амбулаторная помощь 30 декабря оказывается с 7.00 до 19.00, а с 1 по 11 января — с 9.00 до 16.00.

Консультативные поликлиники многопрофильных областных и городских больниц, диагностические центры и онкологическая служба 30 декабря будут работать с 7.00 до 19.00. 31 декабря и 11 января прием пациентов запланирован с 9.00 до 16.00, 9 и 10 января — с 9.00 до 18.00. С 1 по 8 января эти учреждения не работают.

Диспансеры и специализированные центры 30 декабря оказывают плановую помощь с 7.00 до 19.00. С 1 по 8 января организовано дежурство врачей противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического профилей с 9.00 до 16.00. 31 декабря и 11 января учреждения открыты с 9.00 до 16.00, 9 и 10 января — с 9.00 до 18.00.

Женские консультации 30 декабря принимают пациенток с 8.00 до 19.00. С 1 по 8 января они работают с 9.00 до 16.00, 31 декабря и 11 января — с 9.00 до 16.00, 9 и 10 января — с 9.00 до 18.00.

При острой зубной боли жителям рекомендуется обращаться в районные отделения Областной стоматологической поликлиники. 30 декабря они работают с 7.00 до 19.00. С 31 декабря по 11 января прием будет организован в различных филиалах учреждения, график размещен на официальном сайте поликлиники.

Неотложную стоматологическую помощь взрослым вне часов работы стоматологических служб оказывают в отделении челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы №39 Канавинского района Нижнего Новгорода. В праздничные и воскресные дни помощь доступна с 15.00 до 9.00, в субботу — с 18.00 до 8.00. Детям неотложная стоматологическая помощь оказывается ежедневно с 15.00 до 9.00 в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Травматологические пункты при поликлиниках в праздничные дни продолжают работать круглосуточно и принимают пациентов всех возрастов.

Стационары в праздничный период функционируют в обычном режиме — круглосуточно и без выходных. При этом плановые госпитализации в эти дни не проводятся.

В случае необходимости неотложной медицинской помощи жителям следует вызывать скорую — служба работает круглосуточно и оказывает экстренную помощь по всем направлениям.

В Нижегородская областная клиническая больница имени Н.А. Семашко в праздничные дни будет обеспечена круглосуточная работа отделения плановой и экстренной консультативной помощи.

На стандартный режим работы все медицинские учреждения региона вернутся с 12 января. Уточнить график работы конкретной организации с 30 декабря по 11 января можно на официальных сайтах медучреждений и на интернет-платформах, включая "Яндекс Карты".

Информацию о режиме работы ближайшей "Госаптеки" по вопросам льготного лекарственного обеспечения можно получить по телефонам горячей линии: 8-800-500-01-02 и 8 (831) 429-04-04.

Справочная служба будет работать по следующему графику: 30 декабря — с 8.00 до 19.00, 31 декабря — с 8.00 до 17.00, 2, 3, 5, 6 и 8–10 января — с 8.00 до 18.00. 1, 4, 7 и 11 января объявлены выходными днями.

