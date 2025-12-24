Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Нижегородцы пожаловались Путину на антисанитарию в доме на улице Фучика

24 декабря 2025 14:30 Общество
Нижегородцы пожаловались Путину на антисанитарию в доме на улице Фучика

Фото: ОНФ

В Нижнем Новгороде жильцы дома №3 на улице Фучика сообщили о жуткой антисанитарии. Ситуация привлекла внимание Общероссийского народного фронта (ОНФ), который направил обращение в прокуратуру с просьбой вмешаться.

По словам жильцов, подъезд в их доме не отапливается, окна разбиты, а общие балконы завалены мусором. В помещениях ощущается стойкий неприятный запах. Из-за повышенной влажности в доме появились комары и даже блохи.

Жалоба поступила в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", куда граждане направляют обращения о наиболее острых проблемах.

Как уточнили в нижегородском ОНФ, дом был построен в 1977 году и находится под управлением ООО "УК "ТСЖ – Регион"". Однако, по словам жильцов, компания игнорирует обращения и жалобы, ссылаясь на то, что причиной происходящего является поведение асоциальных жильцов.

Общественники просят прокуратуру обязать управляющую организацию устранить нарушения и навести порядок в доме.

Ранее сообщалось, что незаконный сброс мусора на берегу Волги зафиксирован в Кстовском районе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Автозаводский район Жалобы ОНФ
