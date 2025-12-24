Нижегородцы пожаловались Путину на антисанитарию в доме на улице Фучика Общество

Фото: ОНФ

В Нижнем Новгороде жильцы дома №3 на улице Фучика сообщили о жуткой антисанитарии. Ситуация привлекла внимание Общероссийского народного фронта (ОНФ), который направил обращение в прокуратуру с просьбой вмешаться.

По словам жильцов, подъезд в их доме не отапливается, окна разбиты, а общие балконы завалены мусором. В помещениях ощущается стойкий неприятный запах. Из-за повышенной влажности в доме появились комары и даже блохи.

Жалоба поступила в редакцию программы "Итоги года с Владимиром Путиным", куда граждане направляют обращения о наиболее острых проблемах.

Как уточнили в нижегородском ОНФ, дом был построен в 1977 году и находится под управлением ООО "УК "ТСЖ – Регион"". Однако, по словам жильцов, компания игнорирует обращения и жалобы, ссылаясь на то, что причиной происходящего является поведение асоциальных жильцов.

Общественники просят прокуратуру обязать управляющую организацию устранить нарушения и навести порядок в доме.

