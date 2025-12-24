Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Почти 100 млн рублей направят на питание строителей нижегородского метро

24 декабря 2025 14:47 Общество
Почти 100 млн рублей направят на питание строителей нижегородского метро

Фото: Александр Воложанин

Почти 100 млн рублей планируется потратить на организацию питания для работников, занятых на продлении Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде. Соответствующий электронный аукцион объявлен акционерным обществом "Моспроект-3". Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Согласно условиям закупки, питание будет предоставляться ежедневно в течение года на шести строительных площадках. Рационы включают завтрак, обед и ужин, а доставка будет осуществляться трижды в день — в 7:00, 12:00 и 20:00. Питание должно поставляться в герметичных термосах, соответствующих санитарным требованиям.

Поставщик обязан обеспечить полный цикл услуг: от закупки продуктов и составления меню до приготовления блюд и их доставки. Меню будет согласовываться ежемесячно и обновляться еженедельно, с обязательным наличием мясных, рыбных и кисломолочных блюд, а также напитков на выбор. 

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 99,2 млн рублей. Цена одной порции питания — 755 рублей. Участвовать в аукционе могут только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Прием заявок на участие в аукционе открыт с 24 декабря 2025 года по 19 января 2026 года. Итоги планируется подвести 26 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что 18 декабря завершилась проходка второго тоннеля между станциями "Сенная" и "Площадь Свободы". Также стало известно, что на продление метро от "Горьковской" до "Сенной" направят еще 12,4 млрд рублей.

Добавим, что ранее скоректировали сроки завершения строительства линии: тоннели, пути и станционные комплексы завершат в 2026 году. После этого начнутся отделочные работы, которые планируется завершить к середине 2027 года. 

