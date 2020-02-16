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Общество

Нижегородцам предложили поиграть в благотворительный квиз в темноте

24 февраля 2020 10:44  [280] Общество

Нижегородцам предложили поиграть в благотворительный квиз в темноте. Об этом сообщает нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата".

Все собранные средства пойдут на социальные проекты для незрячих и слабовидящих людей.

Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" празднует свой двадцать четвертый день рождения. В этот день сотрудники центра приглашают нижегородцев принять участие в новой командной интеллектуальной игре квиз в темноте "-1". Квиз в темноте - это игра, где команды отвечают на вопросы и выполняют задания с использованием всех органов чувств, кроме зрения. Главная особенность – игра проходит в полной темноте.

"Приходите к нам, чтобы блеснуть своими знаниями и находчивостью; испытать свои чувства и узнать, какие из них наиболее развиты; пообщаться с коллегами в необычной неформальной обстановке; получить заряд положительных эмоций и открыть для себя что-то новое; поддержать нашу работу", - сообщают организаторы.

Для участия в игре нужно:
- собрать команду до 5 человек;
- зарегистрироваться по ссылке
- внести организационный взнос за команду – 5 тысяч рублей.

Мероприятие состоится 28 февраля 2020 года в 17:00 по адресу: ул. Советская, 12 (Marins Park Hotel).

Подробности у организаторов по телефону 8920-022-09-85 (Роман Кедр) или по эл. почте minus1@kamerata.org.

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