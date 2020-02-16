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Бизнес

Банк "Открытие" создал онлайн-запись в отделения

25 февраля 2020 13:50  [370] Бизнес

Банк "Открытие" предоставил своим клиентам возможность заранее записаться на визит в отделения онлайн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сервис доступен на территории всей страны и позволяет получить приоритетное обслуживание в любом офисе в удобное время.

Для того, чтобы записаться на обслуживание, клиенту необходимо выполнить несколько шагов: зайти на сайт банка в раздел "Офисы и банкоматы", выбрать нужное отделение и заполнить простую форму.

"Запись онлайн давно и успешно практикуют многие государственные учреждения, но она пока не распространена широко в кредитных организациях, - сказал старший вице-президент, директор департамента администрирования и развития сети банка "Открытие" Алексей Верхутин.

"Новый сервис позволит значительно повысить качество обслуживания в наших отделениях и позволит снизить время ожидания клиентов в очередях до минимума. Мы рассчитываем, что эта опция будет наиболее востребована в центральных офисах крупных городов, где загрузка особенно высока. Диджитализация – одно из приоритетных направлений развития клиентского сервиса в нашем банке. Возможность записи в отделения онлайн - логичный и важный шаг в этом направлении", - добавил он.

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