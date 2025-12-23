Нижегородская мэрия оформит кредитную линию на полмиллиарда рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода планирует привлечь заёмные средства в размере 500 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном портале государственных закупок.

Согласно проекту контракта, для муниципалитета будет открыта невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи в 500 млн рублей. Срок действия линии составит 180 дней. Средства будут направлены на цели, соответствующие положениям статьи 103 Бюджетного кодекса РФ.

Открытие кредитной линии намечено на 15 января 2026 года. После этого у администрации будет 30 календарных дней на выборку средств в пределах установленного лимита.

Контрактом предусмотрено, что мэрия сможет использовать кредитные ресурсы по мере необходимости. Решение о привлечении средств будет приниматься в зависимости от текущих финансовых потребностей города.

В проекте документа указано, что процентная ставка по кредиту будет плавающей. Она сложится из ключевой ставки Центробанка России и надбавки, определяемой по результатам электронного аукциона.

Начальная стоимость контракта составляет 49,3 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счёт городского бюджета.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород может списать 8,5 млрд бюджетных кредитов. Кроме того, бюджет города был увеличен более чем на 200 млн рублей.