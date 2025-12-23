Павловского перевозчика уличили в ограничении конкуренции при закупках

Организация, занимающаяся пассажирскими перевозками в Павловском округе Нижегородской области, нарушила антимонопольное законодательство. Это выяснило региональное управление ФАС.
Как показала проверка, в документах перевозчика были прописаны условия, позволяющие заключать контракты с единственным поставщиком — даже в тех случаях, когда на рынке есть конкуренция. Такие правила не только мешают другим участникам выходить на торги, но и мешают эффективно тратить бюджетные средства.
Антимонопольная служба выдала перевозчику предписание — изменить положение о закупках и убрать положения, которые ограничивают конкуренцию.
Кроме этого случая, УФАС уже возбудило еще пять дел по схожим нарушениям в отношении других заказчиков в регионе.
Сейчас ведомство продолжает проверять закупочную документацию организаций, работающих на территории Нижегородской области, чтобы заранее выявлять и предотвращать подобные нарушения.
Ранее сообщалось, что нижегородское УФАС оштрафовало Сбербанк на 800 000 рублей за несоблюдение требований законодательства о рекламе.
