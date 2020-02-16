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Культура и отдых

Оркестр универмага "Сормовские Зори" начал исполнять современные хиты

25 февраля 2020 14:08  [5] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью универмага "Сормовские зори"

Оркестр универмага "Сормовские Зори" начал исполнять современные хиты. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага.

Духовой оркестр теперь исполняет не только вальсы, марши и композиции из кинофильмов, но и современные узнаваемые хиты ("Зацепила" Артура Пирожкова и "Пчеловод" группы Rasa).

"Современные хиты особенно нравятся молодым. Их сразу узнают, под них танцуют. Нам и самим приятно играть что-то новое, современное, что слушает молодёжь. Особенно радует, когда нас поддерживают: подпевают, танцуют, хлопают. Чем больше народу собирается, тем веселее играть! Мы рады всем, кто приходит послушать наш оркестр!" - рассказал руководитель коллектива Сергей Петрович Романов.

"Мне очень нравится оркестр. Мне всегда радостно его слушать, будь на улице тридцать градусов мороза или тридцать градусов жары. Он давно уже стал не просто частью универмага, а символом всего Сормовского района", – делится впечатлениями покупатель универмага Александр Калинин.

Оркестр играет у входа в универмаг каждую субботу с 12:00 до 13:00. Отдел по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори" пригласил нижегородцев и гостей города послушать музыкантов.

Следить за новостями универмага можно на официальном сайте, и на страницах социальных сетей: ВКонтакте и Инстаграм.

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