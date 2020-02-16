Переводы между физлицами в Системе быстрых платежей ЦБ РФ снова стали бесплатными для банков Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Об этом сообщается на сайте банка.

Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам — физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам.

Напомним, что в течение 2019 года для банков уже действовал льготный период, когда ЦБ РФ не брал с них плату за операции в СБП. В свою очередь большинство банков — участников СБП также предоставляли гражданам услуги в системе бесплатно с учетом низкой себестоимости операций для самих банков.

Вместе с тем Банк России продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае если комиссии будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий.

Совет директоров Банка России также принял решение распространить предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юридических лиц за товары/услуги также и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей. Кроме того, установлены тарифы за переводы денежных средств от юридических лиц в пользу физических лиц.

Все указанные тарифы вступают в силу с 1 апреля 2020 года.