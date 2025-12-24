Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Экономика

Нижегородские власти не запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

24 декабря 2025 11:15 Экономика
Нижегородские власти не запретят продажу алкоголя в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области не будут вводить единый запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минпроме.

Как пояснили в ведомстве, на уровне всей области ограничений не планируется. Однако в местах, где пройдут массовые гуляния, по закону, спиртное продавать всё же не разрешат.

Запреты касаются только тех территорий, где официально организованы праздничные мероприятия. Конкретные адреса определяют местные власти.

Ранее мы публиковали программу праздничных мероприятий (0+), которые планируются в Нижнем Новгороде.

Напомним, в Нижегородской области не буду вводить новые ограничения на продажу спиртного в 2026 году.

Теги:
Алкоголь Новый год Торговля
Архив  |  2025
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных