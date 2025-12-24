В Нижегородской области принимают заявки на Акселерационную программу для соцпредпринимателей

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Фото: ЦИСС Нижегородской области

Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (АНО «ЦИСС НО») при поддержке министерства социальной политики Нижегородской области и при содействии Фонда поддержки социальных проектов объявил о старте приема заявок на участие в Акселерационной программе 2026 года.

Программа нацелена на создание в регионе благоприятной среды для развития социального предпринимательства посредством внедрения эффективной системы поддержки, которая способствует устойчивому росту и расширению деятельности социальных предприятий.

Нижегородская область уверенно входит в топ-5 регионов России по социальному предпринимательству (502 предприятия включены в реестр социальных предпринимателей). В 2025 году регион признан лидером в развитии социального предпринимательства по итогам ежегодной Премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России «Импульс добра», учреждённой Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

«ЦИСС Нижегородской области — центр экосистемы социального предпринимательства: ежегодно сюда приезжают сотрудники других ЦИССов и предприниматели с бизнес-миссиями для обмена опытом. Организация не стоит на месте — постоянно развивается, обучается и внедряет новые меры поддержки. Новая Акселерационная программа продолжит эту динамику, укрепив лидерство региона», — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Акселерационная программа нижегородского ЦИСС получила поддержку и финансирование от федерального Фонда поддержки социальных проектов.

 «Мы активно работаем с социальными нижегородскими проектами и видим большую активность предпринимателей, они показывают хорошие результаты. Следующий шаг — закрепить этот успех и усилить социальный эффект с помощью Акселерационной программы. Наш опыт реализации подобных программ доказал свою эффективность в других регионах. Например, 80 процентов выпускников увеличили клиентскую базу, а 64 процента фиксируют рост выручки», — рассказал заместитель директора Фонда поддержки социальных проектов Никита Новосадов.

Программа будет включать экспертные сессии, тематические вебинары и трекинговую программу - индивидуальное сопровождение проекта от ведущих бизнес-экспертов. В ходе программы планируются выездные мероприятия в другие регионы для обмена опытом с социальными предпринимателями. Завершит программу демо-день, в ходе которого участники презентуют свои проекты перед инвесторами и экспертами. Лучшие проекты получат поддержку, а все участники, посетившие достаточное количество занятий, - сертификаты о прохождении программы.

«Новая Акселерационная программа — это ответ на реальные потребности социальных предпринимателей Нижегородской области. Она объединяет интенсивное обучение, экспертное менторство и практические инструменты, чтобы помочь проектам любого масштаба перейти от идеи к устойчивому бизнесу с выраженным социальным эффектом», - отметила руководитель ЦИСС НО Светлана Кашина.

К участию в программе приглашаются зарегистрированные на территории Нижегородской области социально ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, желающие вести деятельность в социальной сфере.

Узнать подробности и заполнить анкету на участие в программе можно до 25 января 2026 года по ссылке https://cissno52.ru/akselerator-dlya-sp/.

Информацию о программах поддержки социального предпринимательства в регионе можно получить, обратившись в региональный Центр инноваций социальной сферы по телефону: 8 (831) 435-15-24, по электронной почте: info@cissno52.ru или по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 529.

Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, — основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, способствует выполнению этой задачи.

