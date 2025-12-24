Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 декабря 2025 12:19Нижний Новгород недополучил 582 млн рублей доходов от УСН
24 декабря 2025 11:59В Нижегородской области принимают заявки на Акселерационную программу для соцпредпринимателей
24 декабря 2025 11:55Нижегородский изготовитель теплового оборудования увеличил выработку на 26%
24 декабря 2025 11:46Нижний Новгород направит 31,5 млн рублей на дорожную разметку в 2026 году
24 декабря 2025 11:15Нижегородские власти не запретят продажу алкоголя в новогодние праздники
24 декабря 2025 10:59Программу цифровой трансформации до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 08:00Нижегородская мэрия создала комиссию по регулированию продажи алкоголя
23 декабря 2025 20:00Павловского перевозчика уличили в ограничении конкуренции при закупках
23 декабря 2025 18:17Нижегородская мэрия оформит кредитную линию на полмиллиарда рублей
23 декабря 2025 16:48Новый мусорный полигон за 692 000 000 рублей построят в Дзержинске
Экономика

Нижегородский изготовитель теплового оборудования увеличил выработку на 26%

24 декабря 2025 11:55 Экономика
Нижегородский изготовитель теплового оборудования увеличил выработку на 26%

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Эван» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии принял участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания является разработчиком и производителем отопительного и водонагревательного оборудования. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства электрокотлов.

«Доля продажи этой продукции в общей выручке компании составляет 50 процентов, поэтому улучшения здесь могут значительно увеличить эффективность работы всего предприятия. За шесть месяцев работы на производстве эксперты РЦК совместно с рабочей группой проекта провели стандартизацию рабочих мест на конвейере окончательной сборки электрокотлов, заменили инструменты и оснастку. В результате внедренных изменений за полгода удалось повысить выработку на пилотном потоке на 26 процентов», – сообщил Максим Черкасов.

Он добавил, что эксперты РЦК совместно с рабочей группой проекта провели диагностику и выявили 39 проблем, требующих решений.

«Команде проекта от предприятия совместно с экспертами РЦК удалось решить более 95 процентов всех выявленных проблем. Например, проблема излишних перемещений оператора за комплектующими и инструментом во время работы на сборочном конвейере была решена за счет реорганизации системы хранения. Это позволило сократить время выполнения операции в среднем на восемь процентов. Также благодаря замене инструмента с электрического шуруповерта на подвесную пневматическую отвертку  работу на потоке ускорили на 10 процентов. Эти и другие нововведения помогли сократить время производства электрокотлов с 60 до 44 часов», - уточнил министр.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 30 сотрудников компании, подготовили трех внутренних тренеров.

Компания является единственным производителем котельного оборудования в Нижегородской области, которая внедряет у себя инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Всего участниками федпроекта являются 306 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных