Нижегородский изготовитель теплового оборудования увеличил выработку на 26% Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Эван» из Нижнего Новгорода подвели итоги внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии принял участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компания является разработчиком и производителем отопительного и водонагревательного оборудования. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства электрокотлов.

«Доля продажи этой продукции в общей выручке компании составляет 50 процентов, поэтому улучшения здесь могут значительно увеличить эффективность работы всего предприятия. За шесть месяцев работы на производстве эксперты РЦК совместно с рабочей группой проекта провели стандартизацию рабочих мест на конвейере окончательной сборки электрокотлов, заменили инструменты и оснастку. В результате внедренных изменений за полгода удалось повысить выработку на пилотном потоке на 26 процентов», – сообщил Максим Черкасов.

Он добавил, что эксперты РЦК совместно с рабочей группой проекта провели диагностику и выявили 39 проблем, требующих решений.

«Команде проекта от предприятия совместно с экспертами РЦК удалось решить более 95 процентов всех выявленных проблем. Например, проблема излишних перемещений оператора за комплектующими и инструментом во время работы на сборочном конвейере была решена за счет реорганизации системы хранения. Это позволило сократить время выполнения операции в среднем на восемь процентов. Также благодаря замене инструмента с электрического шуруповерта на подвесную пневматическую отвертку работу на потоке ускорили на 10 процентов. Эти и другие нововведения помогли сократить время производства электрокотлов с 60 до 44 часов», - уточнил министр.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 30 сотрудников компании, подготовили трех внутренних тренеров.

Компания является единственным производителем котельного оборудования в Нижегородской области, которая внедряет у себя инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Всего участниками федпроекта являются 306 региональных компаний.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.