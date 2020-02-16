Елизавета Зубакина: "Более семи федеральных крупных мероприятий пройдет на Нижегородской ярмарке" Экономика

Директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина рассказала Руслану Станчеву в проекте "Герои Волги" о том, как уже преобразилась ярмарка, и какие изменения ждут ее в ближайшее время.

- Хотелось бы обсудить, какие перемены ждут это замечательное место силы – Нижегородскую ярмарку. Начнем с простого: в 2019 году пришли новый менеджмент, задачи и перезагрузки. Какие первые шаги сделаны и какие планы намечены?

- Я очень рада, что мы пришли в 2019 году и выполняли все обязательства, данные предыдущим менеджментом. И это дало нам возможность посмотреть, как работает существующая команда. Мы посмотрели их подходы к управлению, организации проектов, продажам и прочему. И принимали решение о существовании той или иной выставки уже исходя из нашего опыта и работы с этой командой. Если говорить о глобальных изменениях, то все уже, наверное, заметили, что мы демонтировали несколько пластиковых павильонов, которые строились как временные в 1996 году к приезду Бориса Ельцина.

- А почему же их раньше не убрали? Это оказалось так просто, ведь эти павильоны стояли годами и портили весь вид. Что вы такого сделали, что у вас так легко это получилось?

- Конечно, поддержка государства и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина – это очень важно. Это политическая воля – запустить перемены на ярмарке. И наше появление тесно с этим связано. Шестой павильон вообще не наш, он принадлежал другой компании, просто нам удалось с ними договориться о демонтаже. По третьему павильону могу сказать, что его действительно дешевле и проще было разобрать, чем отремонтировать. Он уже вообще не соответствовал никаким нормам: текла крыша, много чего не работало, - это просто стыдно. Согласно новой концепции, у нас появятся выставочные площади. Поэтому можно безболезненно демонтировать и забыть об этом наследии 1996 года, привести площадь в нормальный вид и использовать ее как новое общественное пространство города.

- А какие объекты возведут на ярмарке? На смену этим павильонам придут новые?

- Да, мы сейчас заканчиваем ремонт первого павильона, который тоже был в плачевном состоянии. В начале марта там начнутся первые мероприятия. И сейчас разрабатывается проект возведения новых дополнительных выставочных площадей. Потому что хороший выставочный проект действительно требует дополнительных площадей. Мы даже проигрываем соседним регионам, у которых большие площади. Думаю, с сентября месяца мы начнем сильно выигрывать.

- Все мы помним историю ярмарки еще во времена Горького: сначала там был "Детский мир", потом торговали носками и трусами, а потом началась череда выставок, многие из которых вызывали недоумение. И эта эклектика девальвировала сам статус этого архитектурного ансамбля, о котором мы много говорим. Люди переживают за историю и традиции своего города. И сегодня вопрос, который волнует многих, – когда и что будет на Нижегородской ярмарке?

- Мы сейчас сконцентрированы на нескольких направлениях в 2020 году. Планы такие: более семи федеральных крупных мероприятий, 12 отраслевых специализированных выставок в новом формате, более 30 конгрессов и конференций. Мы концентрируемся именно на большем масштабе. Мы хотим заниматься мероприятиями не только для Нижнего Новгорода, но и как минимум для регионов ПФО и как максимум – мирового сообщества.

- Какое из мероприятий, если помечтать, вы хотели бы провести на ярмарке? Которое вызвало бы у жителей восторг и показало всем, что она снова занимает свое важное место на событийной карте России.

- Для нас очень важен 2021 год, потому что это 800-летие Нижнего Новгорода. Но у ярмарки есть своя дата: мы в июне будем праздновать 125 лет с момента проведения всероссийской промышленно-художественной выставки. Конечно, у меня есть планы преобразить площадку перед ярмаркой и сделать действительно событие, которое привлечет внимание к этой дате. Мне бы хотелось воссоздать несколько ключевых павильонов, которые были в то время, и сделать красивый проект и подарок городу к 800-летию.

- Кроме выставок и форумов есть еще такая текучка, что называется, - то, что происходит время от времени, событийный ряд. Здесь может быть все что угодно: от деловых завтраков до модных показов. Масленица, например, подходит под формат ярмарки? Что это будет? Чучело будут сжигать на территории?

- Вы не поверите – да! Будем сжигать. Впервые на территории ярмарки будет центральное городское празднование широкой Масленицы. Гостей ждут творческие и ремесленные мастер-классы по гончарному искусству, росписи гипсовых фигурок и масленичных пряников. В зоне народных гуляний каждый сможет попробовать свои силы в перетягивании каната и потешных боях. На главной сцене выступят известные нижегородские фольклорные ансамбли, и конечно, на протяжении всего праздника каждый сможет приобрести памятные сувениры на ярмарке мастеров и попробовать традиционные масленичные угощения.

- Какие еще события запланированы? Как будет жить ярмарка в этом году?

- Например, у нас пройдет форум по возрождению традиций и вопросов национальной этичности. Он пройдет на площадях Нижегородской ярмарки уже в апреле. На осень у нас запланирован ряд больших событий в плане экспорта и промышленности. Не буду делать громких заявлений, обо всех переговорах я не могу говорить. Просто мне хочется уже подписать контракты и точно знать, что мероприятие будет. Надеюсь, мы вас приятно удивим – действия всегда важнее слов.

- Всегда существует тема поддержки, денег и финансовых вложений, которые позволят изменить все, что угодно. В этом смысле сегодня есть поддержка области? Защищены ли бюджеты?

- Сейчас мы находимся в процессе финальной стадии подписания контрактов. Государственная поддержка есть, и это действительно очень важно. Потому что выставочные площади в России существуют во многом с господдержкой. Но я убеждена, что ярмарка может и должна зарабатывать самостоятельно. Да, сейчас нам дают материально-техническую базу. Что такое ярмарка и вообще крупный форум для города? Это 100% загрузка отелей, туристических маршрутов, для крупного бизнеса – контракты, а для малого и среднего – возможность развития. Если люди понимают, что на ярмарке проходят семь мероприятий, то они могут свои проекты с нами соотносить.

- Планов у вас много, но ведь это все-таки архитектурный ансамбль, памятник федерального и международного значения. Очевидно, что с началом перемен возникают вопросы компромисса: как восстановить прежний облик и при этом быть чуть-чуть современными, чтобы новому поколению понравилось. Здесь только экспертное сообщество будет принимать решение или проведется работа с населением и градозащитниками?

- Мы не планируем глобальных изменений, просто хотим сделать площадку лучше. Есть главный ярмарочный дом – это наше наследие, площадка и ее благоустройство будут в соответствии со всеми реалиями. Нужно сделать пространство комфортным для жителей, хотим сделать ее одной из центральных для празднований. Но новая часть будет развиваться в соответствии с современными тенденциями.