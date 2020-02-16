Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" приняли эстафету донорской акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Общество

Кстово стало первым адресом проведения в Нижегородской области корпоративной донорской акции ПАО "Т Плюс" "Мы с тобой одной крови", посвященной 75-летию Победы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

День донора на Новогорьковской ТЭЦ прошел 26 февраля 2020 года. К работникам станции и Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" присоединились медики ООО "Аксон", обслуживающие здравпункты производственных площадок филиала. Из числа желающих сдать кровь бригада Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой отобрала 17 человек.

"Благодарю всех доноров – это неравнодушные и отзывчивые люди. Сданная кровь – это чье-то возвращенное здоровье, а нередко и спасенная жизнь. Символично, что такой нужной для людей акцией мы отмечаем 75-летие великой Победы", – сказал технический директор-главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Ренат Валиуллин.

Вслед за Кстово в рамках акции состоятся дни донора в Дзержинске и Нижнем Новгороде.

Цель акции "Мы с тобой одной крови" – напомнить о бессмертном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и огромном вкладе доноров, чей гражданский подвиг позволил приблизить Победу: за военные годы 5,5 млн человек сдали более 1,7 млн литров крови. Из них более 113 тысяч литров донорской крови Горьковская областная станция переливания крови заготовила и отправила на фронт и в эвакогоспитали.

Акция проходит в 31 городе России, где работают станции и тепловые сети "Т Плюс". Она стартовала 18 февраля в Екатеринбурге и завершится 28 апреля в Ижевске. Инициаторами акции стали молодые специалисты компании. Инициативу "Т Плюс" поддержат студенты профильных учебных заведений и региональные партнеры по бизнесу.