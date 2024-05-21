Волжскую набережную в Нижнем Новгороде перекроют из-за забега 1 июня Общество

Фото: группа "Зеленого марафона" в соцсети Вконтакте

Движение перекроют на Волжской набережной, улицах Совнаркомовской и Бетанкура в Нижнем Новгороде из-за забега "Зеленый марафон" 1 июня. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Так, Волжская набережная будет перекрыта с 00:00 до 16:00 на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской.

На это же время движение закроют по улице Совнаркомовской на участке от Волжской набережной до улицы Стрелка, а также по улице Бетанкура на отрезке Волжской набережной до улицы Самаркандской.

Забег организует ПАО "Сбербанк". В зоне проведения марафона будут установлены временные дорожные знаки и информационные аншлаги.

"Объезд зоны проведения забега организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.