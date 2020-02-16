Двадцатая встреча Владимира Панова с нижегородцами пройдет 27 февраля Общество

Двадцатая встреча главы Нижнего Новгорода Владимира Панова с нижегородцами пройдет 27 февраля 2020 года в 18.30 в ДК Орджоникидзе (ул.Чаадаева, 17) Московского района.

В пресс-службе администрации напомнили, что Владимир Панов проводит открытые встречи с жителями города с 27 февраля 2018 года.

На ближайшие дни также запланированы общественные обсуждения двух территорий Нижегородского района, за благоустройство которых по программе "Формирование комфортной городской среды" проголосовали нижегородцы.

На обсуждениях проектировщики представят концепции развития следующих территорий.

27 февраля 18.00 – Звездинский сквер. Встреча разработчиков с жителями пройдет в детской библиотеке (ул. Звездинка, 5)

2 марта 18.00 - Ковалихинский сквер на пересечении улиц Ковалихинской и Семашко. Обсуждения пройдут в школе № 13 (ул. Большая Печерская, 63).