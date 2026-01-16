10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Нижегородские водители пожаловались на штрафы за парковку на газоне

16 января 2026 11:13 Общество
Нижегородские водители пожаловались на штрафы за парковку на газоне

Фото: скриншот программы "Кстати"

Автовладельцы заявили о неправомерных штрафах за парковку на улице Мокроусова в Нижнем Новгороде, сообщает программа "Кстати" (16+).

По словам нижегородцев, административные взыскания были выписаны за стоянку на участке, который официально не является газоном.

Как утверждают местные жители, 30 декабря 2025 года им прилетели штрафы в размере 2 тысяч рублей. Однако, согласно данным региональной публичной кадастровой карты, спорная территория обозначена как парковочная зона, а не как зеленая зона.

Один из автовладельцев, Александр Дейч, сообщил, что в протоколах об административных правонарушениях указаны неточные адреса, что вызывает сомнения в корректности оформления документов. Это обстоятельство, по мнению автомобилистов, может свидетельствовать о нарушениях при вынесении постановлений.

В административно-технической инспекции города пояснили, что обжаловать штрафы можно только через суд. При этом, утверждает Дейч, такой порядок противоречит законодательству, поскольку сначала жалобу можно подать в орган, вынесший постановление.

Жители улицы Мокроусова намерены отстаивать свою правоту в судебном порядке и добиваться отмены наложенных штрафов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года нижегородцев оштрафовали на 70 млн рублей за парковку на газонах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Жалобы Парковки Штраф
