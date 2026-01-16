Нижегородские водители пожаловались на штрафы за парковку на газоне

Фото:
Автовладельцы заявили о неправомерных штрафах за парковку на улице Мокроусова в Нижнем Новгороде, сообщает программа "Кстати" (16+).
По словам нижегородцев, административные взыскания были выписаны за стоянку на участке, который официально не является газоном.
Как утверждают местные жители, 30 декабря 2025 года им прилетели штрафы в размере 2 тысяч рублей. Однако, согласно данным региональной публичной кадастровой карты, спорная территория обозначена как парковочная зона, а не как зеленая зона.
Один из автовладельцев, Александр Дейч, сообщил, что в протоколах об административных правонарушениях указаны неточные адреса, что вызывает сомнения в корректности оформления документов. Это обстоятельство, по мнению автомобилистов, может свидетельствовать о нарушениях при вынесении постановлений.
В административно-технической инспекции города пояснили, что обжаловать штрафы можно только через суд. При этом, утверждает Дейч, такой порядок противоречит законодательству, поскольку сначала жалобу можно подать в орган, вынесший постановление.
Жители улицы Мокроусова намерены отстаивать свою правоту в судебном порядке и добиваться отмены наложенных штрафов.
Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года нижегородцев оштрафовали на 70 млн рублей за парковку на газонах.
