Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Лядова 28 февраля Общество

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Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Лядова 28 февраля. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, в связи с проведением конференции судей будет временно прекращено движение транспорта.

Ограничения будут действовать с 00:01 до 17:00 28 февраля на участке от дома №15 до дома № 21 по ул. Студенческой.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.