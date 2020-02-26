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Общество

Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Лядова 28 февраля

27 февраля 2020 10:25  [530] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет ограничено в районе пл.Лядова 28 февраля. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода, в связи с проведением конференции судей будет временно прекращено движение транспорта.

Ограничения будут действовать с 00:01 до 17:00 28 февраля на участке от дома №15 до дома № 21 по ул. Студенческой.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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