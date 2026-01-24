Ремонт в пострадавшем от пожара доме на Пермякова завершится в феврале Общество

Фото: МЧС по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Депутаты обсудили ход восстановительных работ в пострадавшей от пожара многоэтажке на улице Пермякова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Напомним, пожар в доме №4а на улице Пермякова произошел 30 мая 2025 года. В результате погибла женщина, еще пять взрослых и девочка-подросток были госпитализированы. Огнем были повреждены 13 квартир. Техническое обследование здания подтвердило: несущие конструкции пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Про судьбу дома на заседании постоянной думской комиссии по градостроительству и архитектуре спросил депутат Алексей Петров. Гендиректор ГлавУКС Сергей Разживин рассказал, что уже полностью завершено усиление седьмого этажа, теперь работы продолжаются на следующем. По его словам, в процессе были выявлены дополнительные объемы, в связи с чем сейчас идет уточнение контракта и конечной стоимости.

"Мы планируем закончить работы в ближайший месяц", — отметил Разживин.

На уточняющий вопрос депутата Петрова, означает ли это завершение в феврале, он ответил утвердительно.

Руководитель ГлавУКС также сообщил, что темпы работ увеличились. "Подрядчик уже вник, набил руку. Кроме того, мы в помощь ему привлекаем субподрядные организации, ведем прямые переговоры с поставщиком углеволокна, с заводом", - сказал он.

Из-за сложности ситуации и необходимости соблюдения заводских технических условий был приглашен представитель завода, который проверил подготовленную поверхность. По его замечаниям были проведены доработки.

Отвечая на вопрос о влиянии погодных условий, Разживин заверил, что температурный режим соблюдается.

"Контур закрыт, отопление восстановлено, все соответствует техусловиям завода", - сказал он.

