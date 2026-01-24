Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Ремонт в пострадавшем от пожара доме на Пермякова завершится в феврале

Фото: МЧС по Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Депутаты обсудили ход восстановительных работ в пострадавшей от пожара многоэтажке на улице Пермякова, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Напомним, пожар в доме №4а на улице Пермякова произошел 30 мая 2025 года. В результате погибла женщина, еще пять взрослых и девочка-подросток были госпитализированы. Огнем были повреждены 13 квартир. Техническое обследование здания подтвердило: несущие конструкции пригодны для дальнейшей эксплуатации. 

Про судьбу дома на заседании постоянной думской комиссии по градостроительству и архитектуре спросил депутат Алексей Петров. Гендиректор ГлавУКС Сергей Разживин рассказал, что уже полностью завершено усиление седьмого этажа, теперь работы продолжаются на следующем. По его словам, в процессе были выявлены дополнительные объемы, в связи с чем сейчас идет уточнение контракта и конечной стоимости.

"Мы планируем закончить работы в ближайший месяц", — отметил Разживин.

На уточняющий вопрос депутата Петрова, означает ли это завершение в феврале, он ответил утвердительно.

Руководитель ГлавУКС также сообщил, что темпы работ увеличились. "Подрядчик уже вник, набил руку. Кроме того, мы в помощь ему привлекаем субподрядные организации, ведем прямые переговоры с поставщиком углеволокна, с заводом", - сказал он.

Из-за сложности ситуации и необходимости соблюдения заводских технических условий был приглашен представитель завода, который проверил подготовленную поверхность. По его замечаниям были проведены доработки.

Отвечая на вопрос о влиянии погодных условий, Разживин заверил, что температурный режим соблюдается.

"Контур закрыт, отопление восстановлено, все соответствует техусловиям завода", - сказал он. 

Ранее сообщалось, что динамико-геофизические испытания проведут в жилом доме №37 на улице Юлиуса Фучика, пострадавшем от взрыва весной 2024 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

