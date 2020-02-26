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Политика

Изменения внесены в бюджет Дзержинска

27 февраля 2020 16:06  [65] Политика

Изменения внесены в бюджет Дзержинска. Депутаты Гордумы одобрили соответствующие поправки в бюджет на заседании 27 февраля 2020 года.

Доходы городского бюджета уменьшены на общую сумму 2 млрд 162 млн рублей и составили 5 млрд 793 млн рублей. Расходы городского бюджета на 2020 год снизились на сумму 2 млрд 109 млн рублей и составили 5 млрд 866 млн рублей. Дефицит городского бюджета увеличен на сумму 53 млн рублей и равен 73,7 млн рублей.

Сокращение доходов и расходов в основном связано с исключением из бюджета субсидий, предусмотренных ранее на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод. Данное уточнение связано с приведением в соответствие с утвержденным областным бюджетом.

Бюджет Дзержинска пополнился субсидиями. В частности, порядка 82,8 млн рублей будет направлено на благоустройство общественных территорий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". Напомним, в прошлом году жители проголосовали за благоустройство парка "Утиное озеро" (вторая очередь) и Торговой площади. Около 6,7 млн рублей из вышестоящих бюджетов поступило для проведения капитального ремонта образовательных учреждений. На эти средства с учетом софинансирования местного бюджета будут приведены в порядок кровли школы №25 и детских садов №№ 2,9,10. Также более 10 млн рублей предоставлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ".

В результате перераспределения бюджетных средств выделено финансирование на восстановление ограждения стадиона "Капролактамовец" в размере 4,3 млн рублей.

В целом около 21,7 млн рублей направлено на выполнение проектно-изыскательских работ (с госэкспертизой) на строительство автомобильной дороги в пос. Дачный. В эту сумму вошли средства местного бюджета – 6,3 млн рублей, а также безвозмездные перечисления от АО "Тандер" - 15,4 млн рублей.

Также 106 тысяч рублей будет направлено на приобретение музыкальных инструментов в рамках национального проекта "Культура" для центральной детской музыкальной школа им. А. Н. Скрябина.

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