Презентация программы развития компании "ЛУКОЙЛ" состоялась в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Презентация программы развития компании "ЛУКОЙЛ" состоялась в Нижнем Новгороде 26 февраля в региональной Торгово-промышленной палате. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

Мероприятие прошло в рамках круглого стола на тему "Ответственное взаимодействие бизнеса и власти, направленное на развитие региона".

Участники обсудили политику и стратегию компании в области социальной ответственности и устойчивого развития, систему управления социальными инвестициями и благотворительной деятельностью, помимо этого, победители конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" прошлого года выступили с презентациями своих инициатив, реализованных благодаря поддержке компании.

"Компания ЛУКОЙЛ уделяет большое внимание программе устойчивого развития и программе корпоративной социальной ответственности. Сегодня для нас очень важно, чтобы регионы присутствия компании развивались, чтобы реализовывались проекты, чтобы наши предприятия приносили пользу региону и его жителям. В программе есть целый ряд направлений. В первую очередь это направления, связанные с экологией, с правами человека. Мы стараемся работать таким образом, чтобы наша программа устойчивого развития соответствовала тем глобальным принципам, установленными ООН", - отметил в своем выступлении начальник управления региональных коммуникаций ПАО "ЛУКОЙЛ" Владимир Герасимов.

Важность экологической деятельности и социальной политики компании "ЛУКОЙЛ" отметил председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Атмахов и заместитель министра экологии и природных ресурсов региона Александр Гриднев.

"Поддержка органами власти и бизнесом общественных проектов во всех сферах жизни сегодня стала хорошим трендом. Отчасти благодаря тому, что крупные предприятия уже давно ввели эту практику. Компания "ЛУКОЙЛ" доказывает свою социальную ответственность в том числе поддержкой проектов, созданных для улучшения экологической ситуации в стране и регионе. Надеемся, что и в этом году общественники-экологи будут достаточно активны, и большинство проектов получат дальнейшее развитие", - добавил Александр Гриднев.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин подчеркнул роль компании в развитии молодежной политики региона.

В мероприятии также приняли участие директор благотворительного экологического фонда "Цивилизация" Светлана Васильева и руководитель департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова.

"Для нас очень важны такие мероприятия - это возможность поговорить с общественностью и органами власти в свободной форме. Редкий шанс обменяться мнениями и услышать пожелания, подчерпнуть что-то новое, чтобы продолжить развиваться в нужном направлении, - прокомментировал встречу заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

"Значение данного мероприятия трудно переоценить, поскольку передовые технологии ПАО "ЛУКОЙЛ" имеют действительно уникальный характер. Нам очень приятно, что наши московские коллеги приехали в Нижегородскую область и представили свой опыт работы", - сказал генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев.