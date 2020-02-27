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Общество

Дзержинские тепловых сети приняли участие в посадке хвойных деревьев на улицах города

28 февраля 2020 09:14  [267] Общество

Сотрудники Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" 27 февраля приняли участие в посадке деревьев на улицах города, приуроченной к предстоящим в 2020 году 90-летию Дзержинска и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Двадцать семь саженцев-крупномеров разных видов декоративных хвойных деревьев, выращенных из семян в питомнике в Подмосковье, подарил городу дендролог Роман Назаров. В свою очередь ДТС обеспечили транспортировку в Дзержинск крупномеров с закрытой корневой системой, то есть с большим комом земли, подготовили посадочные ямы, предоставили необходимую технику – экскаватор, кран-манипулятор. Вместе со специалистами питомника сотрудники ДТС высадили молодые деревья по трем адресам – на площади Дзержинского возле городского бассейна, на проспекте Циолковского невдалеке от торгового центра "Карусель" и на пересечении улиц Удриса и Пушкинской у детской поликлиники №10.

"Сегодня мы делаем первый шаг по озеленению города крупномерными деревьями. Проведение акции стало возможно благодаря сотрудничеству администрации города и компании "Т Плюс". Администрация города совместно с представителями научного сообщества и общественности занимается разработкой концепции озеленения, которая будет рассчитана на десять лет. Благодаря этому к 100-летию Дзержинска мы увеличим число озелененных уголков нашего города", – сказал глава администрации Дзержинска Иван Носков.

"Прекрасные, живописные деревья с хвоей разного цвета украсят улицы города в год замечательных юбилеев, и мы были рады возможности этому содействовать", – подчеркнул технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

"Мы не первый раз проводим посадки деревьев в Дзержинске. Благодарим сотрудников ДТС за оказанную помощь. Как жителю города мне хочется, чтобы посаженные деревья радовали моих земляков. И было бы прекрасно, если бы глядя на них как можно больше дзержинцев задумались, как сделать наш город еще красивее", – отметил житель города Роман Назаров.

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