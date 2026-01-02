Более 500 новогодних подарков передали юным пациентам детской областной больницы Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородскую областную детскую клиническую больницу было передано более 500 новогодних подарков. Для детей собрали сладкие наборы, а также игрушки, развивающие игры и канцелярские товары. Сбор прошел в рамках благотворительной акции «Коробка радости», направленной на поддержку детей, оставшихся на лечении в больнице во время новогодних праздников.

«Каждый из нас мечтает встретить Новый год в кругу родных и близких. Это время, когда особенно хочется ощущать тепло и поддержку любимых людей. Но, к сожалению, жизнь порой складывается так, что не все могут быть рядом с семьёй. Пусть же наши небольшие подарки станут для ребят, оказавшихся в новогоднюю ночь далеко от дома, маленьким источником тепла и радости.Желаю всем здоровья и благополучия, с наступающим Новым годом», – отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Юрий Балашов.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов также передал в больницу ёлочные украшения, сделанные участниками конкурса «Горьковская игрушка».

«В преддверии Нового года – главного и самого любимого праздника детства, особенно важного для тех, кто сейчас борется с болезнью – проводится замечательная акция “Коробка радости”. С ее помощью взрослые стараются подарить детям частичку теплоты, веру в чудо и надежду на скорейшее выздоровление и возвращение домой. Безмерная благодарность врачам и медсестрам, которые в новогоднюю ночь остаются на своих постах! Желаю им и их семьям счастья, здоровья и благополучия!», – сказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Также депутаты и активисты «Единой России» вручили новогодние подарки сотрудникам больницы, которые остались на дежурстве в новогодние праздники.

«Когда дети проводят Новый год в больнице, им особенно важно ощущение волшебства. Такие акции помогают подарить ребятам праздничное настроение. Эти подарки – это не только награда за смелость, но и стимул к выздоровлению. Но волшебства ждут и взрослые. Очень приятно, что подарки передают и нашим врачам, которые остались на дежурстве в новогоднюю ночь. Это доказывает, что наш труд ценен и важен. Большое спасибо “Единой России” и всем, кто присоединился к этой акции», – поделилась главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Светлана Белозерова.

«Коробка радости» – это возможность поддержать маленьких пациентов и поблагодарить врачей за их труд. Забота о здоровье и благополучии детей является важной частью народной программы партии «Единая Россия».