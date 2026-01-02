Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

Новые всесезонные корпуса появились в нижегородских детских лагерях

02 января 2026 09:59 Общество
Новые всесезонные корпуса появились в нижегородских детских лагерях

Фото: телеграм-канал министерства образования и науки Нижегородской области

В трех детских лагерях Нижегородской области появились шесть всесезонных корпусов, благодаря которым школьники смогут отдыхать и обучаться круглый год. Новые здания рассчитаны на 300 детей из разных уголков региона. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. 

Современные корпуса открылись в лагерях имени П.И. Гуцева, "Надежда" в Бутурлино и "Город спорта" в Дзержинске. Каждый из них получил по два жилых здания, рассчитанных на 50 мест. Помещения полностью адаптированы для комфортного проживания и учебы в любое время года.

Как отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, строительство было завершено в короткие сроки. По его словам, это позволило запустить первый зимний сезон уже в декабре.

Так, в лагере имени П.И. Гуцева прошла смена под названием "Олимпиадная математика". В ней приняли участие 92 школьника, увлеченных точными науками. Занятия проводили девять опытных педагогов. Программа включала решение сложных задач, командные игры и творческие занятия.

В ведомстве добавили, что проект реализуется при поддержке национального проекта "Молодежь и дети" и направлен на создание благоприятной среды для развития и отдыха школьников в любое время года.

Ранее сообщалось, что на строительство и реконструкцию школ в Нижегородской области направят 2,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на строительство и реконструкцию школ в Нижегородской области направят 2,2 млрд рублей.

Дети Нацпроект Образование
