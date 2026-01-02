Нижегородский аэропорт принял девять рейсов в качестве запасного аэродрома

Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде временно стал запасным для московского авиаузла из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столице. За минувшие сутки он принял девять пассажирских рейсов, следовавших в московские аэропорты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
По решению экипажей, пассажиры ожидали вылета либо на бортах самолетов, либо в терминале. Представители авиакомпаний оказывали необходимую поддержку.
К утру все рейсы, принятые в качестве запасных, вылетели в пункты назначения — в московские аэропорты, поскольку ограничения на полеты были сняты.
Ранее сообщалось, что первым в 2026 году в нижегородском аэропорту приземлился рейс из Сочи.
