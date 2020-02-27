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Происшествия

Нижегородка проломила голову, попав под колеса автомобиля Mazda на парковке

28 февраля 2020 12:04  [30] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Девушка получила травму головы, попав под колеса автомобиля Mazda на парковке в Приокском районе Нижнего Новгорода.

ДТП произошло рано утром 27 февраля на ул. А.Сахарова. Тридцатилетняя женщина-водитель, управляя автомобилем на парковочной площадке, совершила наезд на 27-летнюю нижегородку.

В итоге пострадавшая была госпитализирована с перелом правой височной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

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