Нижегородка проломила голову, попав под колеса автомобиля Mazda на парковке Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Девушка получила травму головы, попав под колеса автомобиля Mazda на парковке в Приокском районе Нижнего Новгорода.

ДТП произошло рано утром 27 февраля на ул. А.Сахарова. Тридцатилетняя женщина-водитель, управляя автомобилем на парковочной площадке, совершила наезд на 27-летнюю нижегородку.

В итоге пострадавшая была госпитализирована с перелом правой височной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.