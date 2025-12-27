Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Происшествия

Роструд начал расследование по гибели мужчины при пожаре на плавкране на Бору

27 декабря 2025 09:31
Роструд начал расследование по гибели мужчины при пожаре на плавкране на Бору

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Гострудинспекция Нижегородской области начала расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего на плавкране компании ООО "Экофлот" в районе Сибирского затона. Об этом сообщили в ведомстве. 

Инцидент произошел 23 декабря 2025 года. В результате пожара на судне погиб 45-летний сотрудник компании. По предварительной информации, мужчина находился внутри плавкрана в момент возгорания. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. 

Ранее испекция начала проверку для выяснения, мог ли пожар быть связан с производственной деятельностью. Теперь же ведомство проводит расследование, так как работодатель не сообщил о несчастном случае в установленные законом сроки. Это является нарушением статьи 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

По словам главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса, расследование проводится в соответствии с нормами трудового законодательства. Цель — установить все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее сообщалось о начале расследования смерти на рабочем месте сторожа фермы СПК колхоз имени Куйбышева (Городецкий район). 

