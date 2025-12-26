Почти 2,4 млн рублей отдали мошенникам трое нижегородцев Происшествия

Три жителя Нижнего Новгорода за один день стали жертвами телефонных мошенников, потеряв в общей сложности почти 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Среди пострадавших — две пенсионерки 67 и 62 лет, проживающие в Московском и Нижегородском районах, а также 27-летний житель Автозаводского района. Во всех случаях злоумышленники использовали схожую схему обмана.

Женщинам звонили якобы их бывшие коллеги, а мужчине — человек, представившийся сотрудником мобильного оператора. Под предлогом того, что по их банковским счетам проходят подозрительные операции, аферисты убеждали собеседников срочно принять меры.

Позже с потерпевшими связывались лже-сотрудники государственных структур, которые подробно инструктировали, как отменить якобы несанкционированные транзакции. Следуя их указаниям, нижегородцы самостоятельно перевели мошенникам крупные суммы.

Общий ущерб составил 2 395 000 рублей, при этом часть средств — около 440 тысяч — пострадавшие взяли в долг у знакомых.

По каждому из эпизодов возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина-курьер сберегла деньги пенсионерки от мошенников. А в Дзержинске пенсионер поверил лже-полицейским и отдал аферистам 5 млн рублей.