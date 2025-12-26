Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Последние новости рубрики Происшествия
26 декабря 2025 19:47Почти 2,4 млн рублей отдали мошенникам трое нижегородцев
26 декабря 2025 18:36Безработная нижегородка пыталась похитить маткапитал
26 декабря 2025 17:00Нижегородца обвинили в пропаганде терроризма через интернет — видео
26 декабря 2025 16:42Огромная пробка образовалась на М-7 у Воротынца после массового ДТП с фурами
26 декабря 2025 16:25Заведующую складом нижегородской ГКБ №40 оштрафовали за мошенничество
26 декабря 2025 11:53Верховный суд отказался смягчить пожизненный приговор "поволжскому маньяку"
26 декабря 2025 10:30Экс-директору заволжского ДУКа дали пять лет за хищение 40 млн у жильцов
26 декабря 2025 09:32Начальницу отдела нижегородской "Кадастровой оценки" осудят за мошенничество
25 декабря 2025 20:39Житель Арзамаса отдал мошенникам более миллиона рублей
25 декабря 2025 18:07Детская шалость обернулась пожаром в жилом доме в Нижнем Новгороде
Происшествия

Почти 2,4 млн рублей отдали мошенникам трое нижегородцев

26 декабря 2025 19:47 Происшествия
Почти 2,4 млн рублей отдали мошенникам трое нижегородцев

Три жителя Нижнего Новгорода за один день стали жертвами телефонных мошенников, потеряв в общей сложности почти 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Среди пострадавших — две пенсионерки 67 и 62 лет, проживающие в Московском и Нижегородском районах, а также 27-летний житель Автозаводского района. Во всех случаях злоумышленники использовали схожую схему обмана.

Женщинам звонили якобы их бывшие коллеги, а мужчине — человек, представившийся сотрудником мобильного оператора. Под предлогом того, что по их банковским счетам проходят подозрительные операции, аферисты убеждали собеседников срочно принять меры.

Позже с потерпевшими связывались лже-сотрудники государственных структур, которые подробно инструктировали, как отменить якобы несанкционированные транзакции. Следуя их указаниям, нижегородцы самостоятельно перевели мошенникам крупные суммы.

Общий ущерб составил 2 395 000 рублей, при этом часть средств — около 440 тысяч — пострадавшие взяли в долг у знакомых.

По каждому из эпизодов возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина-курьер сберегла деньги пенсионерки от мошенников. А в Дзержинске пенсионер поверил лже-полицейским и отдал аферистам 5 млн рублей.

Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
