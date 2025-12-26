Безработная нижегородка пыталась похитить маткапитал Происшествия

Лишенная родительских прав безработная нижегородка пыталась похитить маткапитал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Факт мошенничества обнаружили следователи Автозаводского следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду.

Выяснилось, что 57-летняя женщина, ранее лишенная родительских прав и не имеющая официального дохода, обратилась в кредитно-потребительский кооператив с просьбой о займе. Нижегородка добровольно согласилась на участие в программе подбора жилья, необходимого для получения денег.

Сотрудница организации, не подозревая о преступных намерениях клиентки, заключила с ней договор. На его основании злоумышленнице был выдан займ в размере 561 000 рублей якобы для приобретения жилого дома.

На самом деле фигурантка предоставила ложные сведения о покупке недвижимости, чтобы получить средства материнского капитала, принадлежащие Пенсионному фонду России по Нижегородской области. Таким образом, она совершила хищение государственных средств.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Полицейские напоминают: использовать средства материнского капитала можно только в рамках, установленных законом. К числу легальных направлений относятся улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии одного из родителей, приобретение товаров и услуг для реабилитации детей с инвалидностью, а также ежемесячные выплаты на ребенка до трёх лет.

Ранее сообщалось, что мошенник из Москвы регистрировал вымышленных детей в разных регионах России, в том числе в Нижнем Новгороде, ради получения выплат.