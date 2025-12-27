Прокуратура взяла на контроль ДТП с четырьмя погибшими под Володарском Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту смертельной аварии, которая произошла сегодня днем в Володарском районе. Об этом сообщили в ведмостве.

Напомним, сегодня днем на трассе неподалеку от поселка Смолино столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

Для установления всех обстоятельств случившегося и контроля за действиями экстренных служб на место выехал заместитель прокурора Володарского района Дмитрий Мухин.

Ход расследования находится на особом контроле прокуратуры региона.

Ранее сообщалось, что еще одно смертельное ДТП с участием фуры произошло сегодня в Воротынском округе. Там грузовик сбил двух человек.