Проспект Гагарина перекроют для транспорта 29 февраля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 29 февраля. Об этом сообщает департамент транспорта городской администрации.

Речь идет об участке проспекта - от дома №27 до дома №29Д.

На этом участке нельзя будет проехать с 07:00 до 20:00. Перекрытие движения обусловлено проведением чемпионата Единой Лиги ВТБ по баскетболу.