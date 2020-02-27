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Общество

Проспект Гагарина перекроют для транспорта 29 февраля

28 февраля 2020 13:13  [298] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 29 февраля. Об этом сообщает департамент транспорта городской администрации.

Речь идет об участке проспекта - от дома №27 до дома №29Д.

На этом участке нельзя будет проехать с 07:00 до 20:00. Перекрытие движения обусловлено проведением чемпионата Единой Лиги ВТБ по баскетболу.

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