Проспект Гагарина перекроют для транспорта 29 февраля

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Проспект Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют для транспорта 29 февраля. Об этом сообщает департамент транспорта городской администрации.
Речь идет об участке проспекта - от дома №27 до дома №29Д.
На этом участке нельзя будет проехать с 07:00 до 20:00. Перекрытие движения обусловлено проведением чемпионата Единой Лиги ВТБ по баскетболу.
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