Курсы по сурдопереводу планируется открыть в Нижнем Новгороде Общество

Курсы по сурдопереводу планируется открыть в Нижнем Новгороде. Об этом на пресс-конференции 28 февраля 2020 года сообщила председатель Нижегородского отделения всероссийского общества глухих Мария Дмитриева.



Она убеждена, что подобные курсы помогут воспитателям лучше общаться с детьми, у которых диагностированы нарушения слуха. Сейчас в Нижнем Новгороде работает один специализированный детский сад для глухих и слабослышащих детей, также организованы несколько групп при обычных дошкольных образовательных учреждениях.



Что касается открытия курсов, то сроки пока не определены.

При этом, сурдопереводчиков сейчас готовят только в трех городах России — Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. В масштабах страны, убеждены специалисты, этого недостаточно.



Как отметила, в свою очередь, сурдоакустик медико-диагностического центра "Слух" Ирина Саламатова, в России также существует проблема с современными недорогими слуховыми аппаратами отечественного производства. Дело в том, что они зачастую дороже импортных аналогов, однако последние куда более современные. Но, несмотря на все сложности, порядка 90% детей с нарушениями слуха в России реабилитируются вовремя. Дело в том, что еще в роддоме младенцам проводят скрининг, по результатам которого детей отправляют к отоларингологу. Врач, в свою очередь, совместно с родителями разрабатывает дальнейшее лечение. Стоимость слухового аппарата от 10 тысяч рублей и выше.



При этом, согласно обнародованной статистике, в Нижегородской области более 11 тысяч человек живут с различными нарушениями слуха, из них почти 2 тысячи - дети. Таким людям, по словам Марии Дмитриевой, сложно найти себе достойную работу.



Однако с развитием технологий, по словам экспертов, у людей с ограничениями здоровья появляется все больше возможностей вести полноценную жизнь. Так, по словам врача сурдолога медико-диагностического центра "Слух" Диленян Анаит, в случае, если новорожденному до года введут кохлеарный имплантат, то он сможет слышать лучше.