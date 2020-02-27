Московский театр им.Вахтангова приедет на гастроли в Нижний Новгород Культура и отдых

Сцена из спектакля Фото: с сайта театра им. Вахтангова

Государственный академический театр им.Е.Вахтангова приедет на гастроли в Нижний Новгород 24-25 марта. Об этом сообщили организаторы.

На сцене нижегородского Театра Юного Зрителя коллектив представит один из самых популярных своих спектаклей – "Евгения Онегина" в постановке Римаса Туминаса. Идея и литературная композиция также принадлежат ему.

В спектакле задействована большая часть труппы, в том числе Сергей Маковецкий, Людмила Максакова и Ирина Купченко.

Отмечается, что гастроли приурочены к 100-летию театра им.Вахтангова. Помимо гастролей по России юбилей театра отметят премьерой спектакля "Война и мир", мировым турне, установкой памятника Евгению Вахтангову, открытием Культурного центра в доме Вахтангова во Владикавказе и другими событиями.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина празднование пройдет в течение 2020 и 2021 годов.

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