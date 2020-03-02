Отделение медицинской реабилитации откроется в нижегородской больнице им.Семашко

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В Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А.Семашко (ул.Родионова,190) открывается отделение медицинской реабилитации 4 марта 2020 года.
Как сообщили в региональном минздраве, отделение рассчитано на 30 коек. Лечение в реабилитационном отделении будут получать пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, пациенты после перенесенного ишемического/геморрагического инсульта, а также пациенты с последствиями травм и опухолей головного и спинного мозга.
Помощь будет оказываться как в ранний, так и в поздний восстановительный периоды острого нарушения мозгового кровообращения.
На базе отделения работают врачи неврологи, прошедшие специальную подготовку по ведению пациентов в период реабилитации. В процессе реабилитации будет использоваться высокотехнологичное медицинское оборудование, такое как реабилитационные тренажеры с биологической обратной связью, роботизированные комплексы для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей, тренажеры для механотерапии и лечебной гимнастики.
Открытие нового отделения проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение".
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