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Общество

Отделение медицинской реабилитации откроется в нижегородской больнице им.Семашко

03 марта 2020 17:09  [31] Общество

Фото: Яндекс.Карты

В Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А.Семашко (ул.Родионова,190) открывается отделение медицинской реабилитации 4 марта 2020 года.

Как сообщили в региональном минздраве, отделение рассчитано на 30 коек. Лечение в реабилитационном отделении будут получать пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, пациенты после перенесенного ишемического/геморрагического инсульта, а также пациенты с последствиями травм и опухолей головного и спинного мозга.

Помощь будет оказываться как в ранний, так и в поздний восстановительный периоды острого нарушения мозгового кровообращения.

На базе отделения работают врачи неврологи, прошедшие специальную подготовку по ведению пациентов в период реабилитации. В процессе реабилитации будет использоваться высокотехнологичное медицинское оборудование, такое как реабилитационные тренажеры с биологической обратной связью, роботизированные комплексы для активно-пассивной разработки верхних и нижних конечностей, тренажеры для механотерапии и лечебной гимнастики.

Открытие нового отделения проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение".

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