Нижегородские ветераны перед 9 мая смогут пройти санаторно-курортное лечение Общество

Нижегородские ветераны ВОВ смогут пройти санаторно-курортное лечение.

Как сообщает пресс-служба регионального СФР, накануне майских праздников участникам Великой Отечественной войны выдают путевки на лечение в нижегородских санаториях. Продолжительность пребывания в учреждении составит 18 календарных дней. Лечение ветераны получают при медицинской необходимости, в соответствии с характеристиками заболевания и группой инвалидности.

В настоящее время в Нижегородском отделении соцфонда на учете состоят 16 человек, которые относятся к категории участников ВОВ. Все они получают ежемесячные денежные выплаты и выбрали набор социальных услуг в натуральной форме.

Подать заявление на получение путевки в санаторий граждане льготной категории могут через портал "Госуслуг" либо лично в клиентских службах регионального отделения СФР.

Ранее сообщалось, что почти 11 тысяч нижегородцев получили нагрудные знаки "Дети военного времени".