"Умный" вагон вышел на линии нижегородского метро Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Умный" вагон "Метромозг" вышел на линии нижегородского метро утром 4 марта 2020 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на торжественном открытии проекта.

Состав отправился в рейс со станции метро "Горьковская" в 10:40. Перед этим он стал площадкой для проведения игры "Что? Где? Когда?" для нижегородских школьников. Посреди вагона поставили игровой стол, на него – волчок. В интеллектуальной игре приняли участие игроки лучшей городской команды "Аве, Цезарь" школы №60.

(вагон "Метромозг" внутри, фото: НИА "Нижний Новгород")

Вел игру знаток "Что?Где?Когда?", капитан команды "Росатома" Константин Рудер.

"Я думаю, это способствует развитию интеллектуального потенциала нижегородских школьников. Мы сначала думали сделать вопросы попроще, но на последнем этапе решили, что будем играть на честной основе. Даже на сложных вопросах ребята выиграли", - сказал он.

(организаторы, Константин Рудер (в центре) фото: НИА "Нижний Новгород")

Вопросы для игры и размещенные в вагоне информационные материалы подготовили нижегородская областная детская библиотека имени Мавриной и Информационный центр по атомной энергии Нижнего Новгорода. Они также разработали приложение с интересными фактами и вопросами, в которое можно попасть, считав QR-код со стены вагона.

"Сейчас дети, спускаясь в метро, в основном "сидят" в своих гаджетах. Теперь они будут делать это с пользой, "прокачивать" мозги. Это в тренде, то, что любят ребята. Информация в приложении будет обновляться раз в месяц", - отметила директор библиотеки имени Мавриной Наталья Бочкарева.

(торжественный пуск состава, фото: НИА "Нижний Новгород")

"Умный" вагон будет ходить по линиям "Автозаводская" и "Сормовская" в течение года.