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Общество

"Умный" вагон появится в нижегородском метро

26 февраля 2020 12:22  [84] Общество

"Умный" вагон появится в нижегородском метро. Как сообщили в администрации города со ссылкой на организаторов, 4 марта 2020 года в свой первый рейс отправится состав во главе с вагоном "Метромозг". "Умный" вагон будет ходить по линиям "Автозаводская" и "Сормовская" в течение года.

"Метромозг" - это проект о науке и чтении, созданный совместно информационным центром по атомной энергии, нижегородской областной детской библиотекой имени Т.А. Мавриной и нижегородским метрополитеном.

Проехав в тематическом вагоне, пассажиры смогут узнать: как зажечь солнце на земле, когда сбудутся прогнозы фантастов, что общего у чайника и атомной станции, сколько лет бабируссе, почему в средние века книги приковывали цепью и многое другое.

Рядом с увлекательной информацией о науке, чтении и технологиях в вагоне будут размещены QR-коды. Отсканировав их при помощи телефона, пассажиры смогут узнать еще больше интересных фактов, поиграть в умные игры, скачать фрагменты книг, с пользой провести время в дороге. Ссылки будут обновляться.

Торжественное открытие проекта состоится на платформе станции метро "Горьковская" примерно в 10:40 и через 5 минут после приветственных слов организаторов отправится по маршруту вместе с пассажирами метро.

Напомним, фирменный поезд "Горький" начал курсировать в нижегородском метро к 150-летию писателя.

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