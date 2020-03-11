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Общество

Вероятность возникновения ЧС повышена в Нижегородской области из-за снегопада

15 марта 2020 12:16  [387] Общество

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций повышена в Нижегородской области из-за снегопада 15 марта 2020 года. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Сильный снег прогнозируется на территории области в течение всего дня. Возможно налипание мокрого снега.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

Ранее сообщалось, что снег и заморозки ожидают нижегородцев в конце недели. Температура воздуха впервые с начала весны понизилась до значений ниже климатической нормы.

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