Вероятность возникновения ЧС повышена в Нижегородской области из-за снегопада Общество

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций повышена в Нижегородской области из-за снегопада 15 марта 2020 года. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Сильный снег прогнозируется на территории области в течение всего дня. Возможно налипание мокрого снега.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

Ранее сообщалось, что снег и заморозки ожидают нижегородцев в конце недели. Температура воздуха впервые с начала весны понизилась до значений ниже климатической нормы.