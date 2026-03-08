Спортсмены и военные поддержали юного нижегородца, которому не продали цветы Общество

История Елисея из Нижнего Новгорода, которому не продали букет для мамы накануне 8 Марта, получила широкий отклик. Мальчика поддержали российские военнослужащие, спасатели и известные спортсмены, сообщает Telegram-канал 112.

Напомним, школьник хотел сделать сюрприз. Во время прогулки он попросил маму подождать у входа в цветочный магазин и убежал по "срочным делам". Однако вскоре вернулся без цветов и со слезами. Продавцы отказались обслуживать его из-за слишком юного возраста для самостоятельной покупки.

Несмотря на неудачу, Елисей не отказался от своей идеи. Ребенок попросил маму зайти вместе с ним, но с закрытыми глазами, чтобы сохранить неожиданность. В итоге букет ему все же продали.

Позже представители торговой точки объяснили, что действовали из осторожности: продажа товара несовершеннолетнему формально может быть оспорена родителями, что создаёт юридические риски.

История получила огласку в соцсетях и СМИ. Елисея поддержали люди из разных уголков страны — в том числе военнослужащие, сотрудники экстренных служб и известные спортсмены. Они записали видеообращения, отметив искренность поступка и стремление порадовать маму.

"Ты настоящий мужчина — сильный, умный, взрослый, ответственный, мужественный, не по годам. Твоё желание подарить маме цветы на 8 Марта — это поступок настоящего мужчины", - отметил боец UFC Алексей Олейник.

Боец ММА Джефф Монсон подчеркнул, что любовь Елисея к маме является самой главной в жизни.

Слова поддержки также прозвучали от бойца ММА Сергея Кузьмина, пожарных Анатолия Долецкого и Олега Коваленко и бойцов специальной военной операции.

