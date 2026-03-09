Норовирус стал причиной массового отравления школьников в Богородске Общество

Фото: Полина Зубова

Норовирус выявили у заболевших учеников школы №6 в Богородском округе. О результатах санитарно-эпидемиологического расследования сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, сигнал о заболевших поступил 4 марта. После обеда в школьной столовой более десяти детей почувствовали недомогание и обратились к врачам с признаками кишечной инфекции. Госпитализировали троих школьников. 5 марта учебное заведение закрыли на карантин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Лабораторные исследования подтвердили, что причиной заболевания стал норовирус первого генотипа. Возбудитель выявлен в материалах, отобранных у заболевших учащихся.

Специалисты провели необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию помещений. Ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

"В ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке, будут возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц", - добавили в управлении.

Также сообщалось, что в школе проведут дополнительную проверку организации питания.