Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

"Школа трезвости" начнет работу в Нижнем Новгороде 9 марта

08 марта 2026 16:55 Общество
Школа трезвости начнет работу в Нижнем Новгороде 9 марта

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде начинает работу "Школа трезвости". Об этом сообщили на сайте Нижегородской митрополии.

Занятия будут проходить в храме Всемилостивейшего Спаса. Первая встреча запланирована на 9 марта.

Проект создан для людей, которые столкнулись с алкогольной, наркотической или табачной зависимостью. Участникам помогут сделать первый шаг к трезвой жизни, отказаться от вредных привычек и наладить отношения с близкими.

Поддержку смогут получить и родственники. Им расскажут, как справляться со своими переживаниями и как правильно общаться с зависимым человеком, чтобы поддержать его на пути к выздоровлению.

Курс рассчитан на 10-11 занятий. Встречи будут проходить три раза в неделю.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области обновят правила контроля за продажей алкоголя.

Алкоголь Нижегородская митрополия храмы
