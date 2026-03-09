Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2026 15:46
Аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму
09 марта 2026 13:57
Случай бешенства выявили в Спасском округе
09 марта 2026 12:09
Канадская семья Фейнстра продолжает путешествие по США
09 марта 2026 11:30
Норовирус стал причиной массового отравления школьников в Богородске
09 марта 2026 10:49
Третью трансплантацию почки провели нижегородские хирурги
09 марта 2026 10:15
НИРО получил статус федеральной инновационной площадки
08 марта 2026 17:37
Спортсмены и военные поддержали юного нижегородца, которому не продали цветы
08 марта 2026 16:55
"Школа трезвости" начнет работу в Нижнем Новгороде 9 марта
08 марта 2026 16:17
Четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев
08 марта 2026 14:59
Трихолог рассказала нижегородцам о причинах весеннего выпадения волос
Общество

Аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму

09 марта 2026 15:46 Общество
Аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Аист провел в Перевозском округе вторую зиму подряд. О состоянии птицы, которую назвали Гера, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Зимний сезон прошел для пернатого благополучно — он жив, здоров и чувствует себя хорошо. Как и год назад, Гера обосновался на водонапорной башне, где стал заметной достопримечательностью для местных жителей.

На протяжении всей зимы специалисты минлесхоза контролировали состояние аиста. Они регулярно проверяли условия его обитания и следили за тем, чтобы птице ничего не угрожало.

"Сам же Гера наладил дружеские отношения с местными рыбаками — они угощали его вкусной рыбой.  В морозные дни он улетал погостить к лошадям на конный завод. Прятал свои лапки в соломенной подстилке. Подкармливали аиста и сами местные жители", - рассказали в ведомстве.

Сейчас птица чувствует себя хорошо. Специалисты продолжают наблюдение и готовы при необходимости оперативно оказать помощь.

Ранее сообщалось о реабилитации белоплечего орлана, занесенного в Красную книгу России, которого подбросили в мешке на стоянку зоопарка "Лимпопо". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Архив
