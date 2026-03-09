Аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

Аист провел в Перевозском округе вторую зиму подряд. О состоянии птицы, которую назвали Гера, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Зимний сезон прошел для пернатого благополучно — он жив, здоров и чувствует себя хорошо. Как и год назад, Гера обосновался на водонапорной башне, где стал заметной достопримечательностью для местных жителей.

На протяжении всей зимы специалисты минлесхоза контролировали состояние аиста. Они регулярно проверяли условия его обитания и следили за тем, чтобы птице ничего не угрожало.

"Сам же Гера наладил дружеские отношения с местными рыбаками — они угощали его вкусной рыбой. В морозные дни он улетал погостить к лошадям на конный завод. Прятал свои лапки в соломенной подстилке. Подкармливали аиста и сами местные жители", - рассказали в ведомстве.

Сейчас птица чувствует себя хорошо. Специалисты продолжают наблюдение и готовы при необходимости оперативно оказать помощь.

