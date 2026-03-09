НИРО получил статус федеральной инновационной площадки Общество

Фото: канал НИРО в MAX

Нижегородский институт развития образования вошел в число федеральных инновационных площадок. Об этом сообщается в соцсетях НИРО.

Соответствующий приказ утвердило Министерство просвещения России.

Инновационный проект НИРО направлен на разработку и внедрение моделей организации методической работы в учреждениях дополнительного образования детей. Его цель — повысить профессиональное мастерство педагогов дополнительного образования.

Научное руководство площадкой осуществляет кафедра теории и практики воспитания и дополнительного образования НИРО. Руководителем проекта стала доцент кафедры, кандидат педагогических наук Елена Боровская.

Партнерами института стали 15 организаций дополнительного образования Нижегородской области. В рамках проекта они займутся разработкой и апробацией различных направлений методической деятельности.

В числе приоритетов — методическое сопровождение педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах, развитие наставничества среди обучающихся, создание моделей поддержки педагогов дополнительного образования. Также планируется развитие конкурсного движения как инструмента повышения престижа профессии, разработка инструментов гражданско-патриотического воспитания, методическое обеспечение профориентационной работы и моделей взаимодействия с детьми с ОВЗ и инвалидностью.



Кроме НИРО, статус федеральных инновационных площадок получили ещё три образовательные организации региона: школа №58 в Арзамасе, школа №187 в Нижнем Новгороде и детский сад №7 "Золотая рыбка" в Выксе.

