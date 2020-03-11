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Культура и отдых

Концерт Баха в сопровождении художественных импровизаций состоится в Нижегородской филармонии 16 марта

15 марта 2020 14:50  [3] Культура и отдых

Фото: из группы филармонии в соцсети ВКонтакте

Шесть сонат для скрипки и клавесина Иоганна Себастьяна Баха прозвучат в Нижегородской филармонии им. Ростроповича 16 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте филармонии.

"В этот день вместе с музыкантами Светланой Зверевой и Надеждой Хлыновой в концерте примут участие признанные мастера живописи – нижегородцы Наталья Разбаева и Олег Лаврищев. На ваших глазах художники создадут удивительные импровизации под музыку великого Баха", - говорится в сообщении.

Концерт будет проходить в малом зале.

Билеты еще в наличии.

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