Нижний Новгород увеличил расходы на 20% Экономика

Нижний Новгород увеличил расходы на 20%. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике 16 марта 2020 года.

Как сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, по состоянию на 1 марта доходы бюджета Нижнего Новгорода на текущий год составили 4,6 млрд рублей, что на 52% больше по сравнению с доходами по состоянию на 1 марта 2019 года.

Из этой суммы 2,2 млрд рублей составляют собственные доходы бюджета города, 2,4 млрд рублей – безвозмездные поступления.

Согласно информации департамента финансов, за первые два месяца доходы бюджета города исполнены на 12,65% от годового плана. Из них собственные доходы – в размере 13,46% от годового плана, безвозмездные поступления –11,99%.

По словам Юрия Мочалкина, расходы бюджета города на 2020 год составили 5,3 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного показателя 2019 года, и составили 14,49% от годового плана.

За счет собственных доходов профинансированы расходы в размере 2,6 млрд рублей. По состоянию на 1 марта эти показатели составили 4,3 млрд рублей и 2,3 млрд рублей соответственно.

Как рассказал Юрий Мочалкин, расходы на социальную сферу в начале текущего года составили 3,8 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 324,9 млн рублей, на транспорт – 415,6 млн рублей, на ремонт и содержание дорог – 227,2 млн рублей.

Глава департамента также обратил внимание, что с начала 2020 года муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился на 433 млн рублей и составил 11,4 млрд рублей.