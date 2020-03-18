Уголовное дело о подделке протокола общего собрания жильцов дома возбуждено в Нижегородском районе Общество

Уголовное дело о подделке протокола общего собрания жильцов дома возбуждено в Нижегородском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 марта 2020 года.

Проверкой установлено, что в соответствии с протоколом в доме № 8 по ул. Верхнепечерской проведено внеочередное общее собрание жителей и голосование.

По повестке дня собрания ставился, в том числе вопрос об утверждении величины платы за содержание жилого помещения. По результатам проведенного собрания тариф с 1 июля 2019 года увеличился на 3 рубля 18 копеек.

При этом, общее собрание собственников помещений многоквартирного дома фактически не проводилось, подписи в решениях собственников являются поддельными, а собрание - неправомочным.

В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в отдел полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официального документа), которое расследуется.