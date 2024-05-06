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Общество

Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы приняли участие в праздновании Дня Победы

09 мая 2024 17:37  [90] Общество
Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы приняли участие в праздновании Дня Победы

Переехавшие в Нижегородскую область иностранцы приняли участие в праздновании Дня Победы

Иностранные граждане, переехавшие в Нижегородскую область на постоянное место жительства, приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Канадская семья Фейнстра из 10 человек, австралийская семья Ван Стинберген из трех человек и немецкая семья Голембиевски из пяти человек посмотрели традиционный военный парад на площади Минина и Пожарского. Также к торжественным мероприятиям присоединились Ремо и Биргит Кирш, которые три года назад переехали в Нижегородскую область из Германии и в марте 2024 года получили гражданство Российской Федерации.

"Участие иностранных граждан в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы – это не просто церемониальный акт, а значимое событие, которое напоминает нам о важности сохранения исторической памяти. Совместное празднование - это жест солидарности и поддержки наших ценностей, ведь война затронула множество стран и народов, и победа была достигнута общими усилиями. Сегодняшним мероприятием мы продолжаем международный диалог, который поспособствует укреплению дружбы и доверия между гражданами разных стран", - сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Своими впечатлениями о параде поделился гражданин Германии Адам Голембиевски.

"Я первый раз встречаю 9 Мая в России, и сегодня я увидел то, что должен был увидеть, мне очень понравилось. На глаза навернулись слезы", - сказал Адам Голембиевски.

Также мнение о праздновании Дня Победы высказал Ремо Кирш.

"Это, конечно же, самый важный день в году, особенно сейчас, когда по всему миру происходит искажение истории. Этот день - не просто напоминание об исторической правде, а день, который нас объединяет", - отметил Ремо Кирш.

Парад Победы произвел впечатление и на семью Тревора Антаннеса Ван Стинбергена.

"Именно русские выиграли войну, поэтому я считаю, что нужно чтить память о подвиге русского солдата. Быть здесь – моя инициатива, выбор моей семьи. Последние два года мой сын смотрел парады онлайн и был счастлив, наконец, увидеть парад вживую", - сказал Тревор Антаннес Ван Стинберген.

В завершение парада Победы иностранные семьи возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" в Нижегородском кремле.

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Теги:
День Победы Миграция
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