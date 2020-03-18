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Культура и отдых

"Считаю преждевременно менять спектакль "Лебединое озеро" на новый", - Евгений Спекторов

27 марта 2020 13:23  [32] Культура и отдых

Фото: с сайта pravda-nn.ru

Главный художник театра оперы и балета, художник-постановщик спектакля "Лебединое озеро" Евгений Спекторов в программе Романа Скуднякова "Без галстука" (ТК "Волга") заявил о том, что преждевременно менять спектакль.

По словам Евгения Спекторова новое руководство театра намерено снять с репертуара спектакль "Лебединое озеро", который удостоился премии Нижнего Новгорода и заменить его новой постановкой.

"Спектаклю 7 лет, подобные спектакли рассчитаны лет на 20. Спектакль дорогой, 7 лет назад он стоил около 6 миллионов рублей, сейчас он будет стоить не меньше 8 миллионов. На данный момент ресурс "Лебединого озера" не выработан" - заявил Евгений Спекторов.

В основу сюжета "Лебединого озера" положены фольклорные мотивы, в том числе старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя проклятием злого колдуна — рыцаря Ротбарта.

"Считаю, что решение о снятии спектакля преждевременно, он вполне может идти и радовать зрителей еще минимум лет 10. От добра добра не ищут! И потом, далеко не каждый спектакль получает премию Нижнего Новгорода и высокие оценки критиков, а также собирает полные залы" - добавил Евгений Спекторов.

Напомним, авторская программа Романа Скуднякова "Без галстука" выходит в эфире ТК "Волга" по пятницам в 21:25 и Общественного телевидения России (ОТР) по субботам в 17.35. Также программу можно посмотреть на сайте телекомпании.

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